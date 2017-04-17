ЦБ отозвал лицензии у двух страховых компаний
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Центральный банк России отозвал лицензии у страховых компаний "Розничное и корпоративное страхование" и "Строительная страховая группа". Они были лишены лицензии из-за отказа от осуществления своей деятельности, пояснил регулятор.
Банк России лишил лицензии страховые компании "Розничное и корпоративное страхование" и "Строительная страховая группа".
Как сообщается на сайте регулятора, у компании "Розничное и корпоративное страхование" отозвана лицензия на осуществление страхования по ОСАГО, а у "Строительной страховой группы" - на осуществление перестрахования.
В Центробанке пояснили, что компании были лишены лицензии из-за отказа от осуществления своей деятельности.
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