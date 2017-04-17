Москвичей призвали не выезжать на дороги на летней резине‍

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Центр организации дорожного движения призывает москвичей, поменявших резину на летнюю, отказаться от поездок на личных машинах и воспользоваться общественным транспортом. В городе наблюдается ухудшение погоды. Из-за дорожных условий в Москве произошло уже несколько массовых ДТП.

В Московскую область и соседние регионы возвращается зима. В ближайшую ночь, по прогнозу синоптиков, в столице ожидается мороз до пяти градусов и сильный гололед на дорогах. В Подмосковье местами столбик термометра может опуститься ниже минус десяти, передает "ТВ Центр".

Накануне в городе действовало штормовое предупреждение. Из-за снегопада были отменены и задержаны больше 30 рейсов. Осадки продолжатся и в понедельник.

В Приморье, наоборот, установилась теплая и сухая погода. Там горит трава и зафиксированы первые лесные пожары, густой дым затянул Владивосток. И сразу в нескольких российских регионах сейчас борются с паводками. Самая тяжелая ситуация в Оренбургской области.