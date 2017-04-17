Во французском Курси почтили память русских освободителей города

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Во французском городе Курси вспоминают подвиг русских солдат, которые 100 лет назад освободили страну от немецкой оккупации. За время Первой мировой войны только в этой провинции погибли тысячи солдат и офицеров Русского экспедиционного корпуса. Их героизм не забыт. На местах сражений в эти дни проходят реконструкции боёв и торжественные церемонии.

История оживает в одно мгновенье. В сотую годовщину сражений Первой мировой войны маленький Курси - городок во французской Шампани - на три дня возвращается в прошлое, передает "ТВ Центр".

Участники клубов реконструкции показывают: так выглядели солдаты французской армии, так - Русского экспедиционного корпуса. Французам, говорят историки, тогда пришлось даже проводить специальный инструктаж. Русскую форму многие видели впервые. И на поле боя чуть было не приняли союзников за врагов.

Участники клуба реконструкторов из Запорожья - тоже в русской форме. Война, определившая границы в Европе, стала важным этапом в истории их страны.

"На карте появилось государство, где я проживаю. Украинская АССР. Это были результаты Первой, а потом и Второй мировой войны. К этому надо относиться бережно. У нас к этому бережно не относятся, относятся крайне, мягко говоря, непродуктивно. Бессмысленно и незрело", - сказал организатор клуба военно-патриотической реконструкции "Воин" Олег Павлов.

У французских властей на эти события тоже свой взгляд. Президент Франсуа Олланд, посетивший в эти дни Шампань, в Курси не заезжает. Зато туристы заглянуть сюда явно не против. Для них в эти дни - спектакли, ралли ретро-автомобилей и пеший поход по памятным местам.

От центральной площади колонна направляется по местам боевой славы Русского экспедиционного корпуса. Сто лет назад Курси оказался в эпицентре одной из самых масштабных битв той войны, ее прозвали "мясорубка Нивеля". Бессмысленнее битвы мир тогда еще просто не видел. За два дня неудавшегося наступления на полях Шампани погибли около 300 тысяч французов, англичан, русских. Следы той битвы не стерлись с лица земли и через сто лет. Глухой лес перекопан траншеями. Обломки снарядов, гильзы, предметы быта.

"Здесь, параллельно с Курси, началась первая битва с участием русских. Тысяча солдат, только в этой траншее. Им пришлось наступать, пробираясь вверх по склону. Под постоянным обстрелом немцев", - пояснил историк Пьер Малиновский.

И ведь брать высоту пришлось в одиночку. Французы на какое-то время остались в окопах. Пропустив русских вперед, на линию огня. За освобождение Курси отдадут жизни 800 бойцов экспедиционного корпуса. Всего же из 20 тысяч, участвовавших в наступлении русских солдат, погибнут больше пяти.

"Эта история не слишком хорошо известна как во Франции, так и в России. Но три года назад мы установили этот потрясающий памятник российскому солдату. Стали отмечать эту дату. И теперь собираемся проводить подобные мероприятия ежегодно. Ведь для нас подвиг ваших военных, их жертва, это возможность жить сейчас", - рассказал мэр города Курси Мартин Молли.

А уже летом в Курси приедет группа студентов российских вузов. Чтобы продолжить исследования мест, где русские сражались за свободу Франции. Героическая страница истории нашего воинства не просто снова открыта. Вполне возможно пополнится новыми фактами.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Курси.

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