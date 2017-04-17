На Носовихинском шоссе за полчаса произошло 7 ДТП с 15 автомобилями
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В Подмосковье на 21 километре Носовихинского шоссе за полчаса произошло семь аварий с участием 15 автомобилей. Пострадали два человека.
В Ногинском районе Подмосковья на 21 километре Носовихинского шоссе пострадали два человека в результате 7 аварий с участием 15 машин, передает "Интерфакс".
"Сегодня в период с 7:20 до 7:55 на 21 километре Носовихинского шоссе произошло семь ДТП с участием 15 автомобилей, в результате которых травмы получили два человека", - рассказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте дорожных аварий работают сотрудники ДПС.
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