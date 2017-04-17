Пенс призвал КНДР не испытывать решительность Трампа

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Северной Корее лучше не испытывать решительность Дональда Трампа, отметил вице-президент США Майкл Пенс. Он подчеркнул, что Вашингтон может принять меры военного характера в ответ на провокации КНДР, о чем говорит ракетная атака авиабазы в Сирии и применение самой мощной неядерной бомбы против талибов.

КНДР не стоит испытывать решительность главы американского Белого дома Дональда Трампа, заявил вице-президент США Майкл Пенс. По его словам, он способен принять меры военного характера.

Об этом Пенс заявил во время визита в Южную Корею, передает ТАСС. Его речь транслировал телеканал CNN. В качестве доказательства своих слов он привел ракетный удар США по авиабазе в Сирии и применение так называемой "матери всех бомб" в Афганистане против талибов.

По словам вице-президента, США и союзники хотят освобождения Корейского полуострова от ядерного оружия. "Мы надеемся достичь этой цели мирными средствами, но все варианты остаются возможными", - подчеркнул он.

Кроме того, Пенс и премьер-министр Южной Кореи Хван Гё Ан в совместном заявлении отметили, что Вашингтон и Сеул быстро введут дополнительные санкции в отношении КНДР в случае, если Пхеньян осуществит новые военные провокации.

Также стороны договорились о "скорейшем развертывании" в Южной Корее американских комплексов ПРО THAAD. Этот шаг двух сторон раскритиковали в Китае. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Пекин против развертывания THAAD на Корейском полуострове.

Ранее вице-президент США посетил демилитаризованную зону, которая выполняет роль фактической границы между Республикой Корея и КНДР. В ходе переговоров Пенс и Хван Гё Ан обсудили двусторонний военно-политический союз.

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