Во Владивостоке пьяный подросток разбил 11 машин, катаясь на чужом авто

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16-летний подросток, находясь за рулем Toyota Crown своего друга, устроил 8 ДТП и повредил 11 припаркованных автомобилей. В его крови был обнаружен алкоголь. Родителям придется оплатить ремонт поврежденных машин.

Во Владивостоке пьяный подросток не справился с управлением автомобиля и разбил 11 припаркованных машин, сообщает сайт УМВД по Приморскому краю.

"16-летний водитель автомашины Toyota Crown на узком участке внутридомовой территории не справился с управлением и совершил 8 ДТП с припаркованными вдоль дороги автомашинами", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате ДТП нет, но 11 автомобилей получили повреждения.

Сообщается, что машина, на которой разъезжал 16-летний водитель, принадлежала его другу 1995 года рождения.

Материалы проверки полиции будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Материальный ущерб, причиненный владельцам машин, предстоит выплатить родителям подростка.

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