Российские журналисты не могут вылететь из Пхеньяна

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В аэропорту Пхеньяна задержаны три рейса с журналистами, которые направляются в Китай и Россию. Как сообщил с места событий корреспондент "ТВ Центра" Александр Панюшкин, сотрудники аэропорта не объясняют причины задержки. Это может быть связано с техническим сбоем в работе воздушной гавани.

В Пхеньяне задерживают три рейса, которыми журналисты, приглашенные в КНДР на парад по случаю 105-летия Ким Ир Сена, должны вылететь во Владивосток, Пекин и Шеньян. Как передает корреспондент "ТВ Центра" Александр Панюшкин, который находится в аэропорту Пхеньяна, с чем связаны задержки трех рейсов, сотрудники воздушной гавани не объясняют.

Задержка рейсов к этой минуте составляет десять часов. Аэропорт фактически не работает, в чем причина – неизвестно.

"Мы должны были вылетать в Пекин в 8:30 утра, но потом на табло появилось сообщение, что наш рейс задержан. Чуть позже тоже самое произошло и с двумя другими рейсами – во Владивосток и китайский Шеньян. Причины задержки до сих пор неизвестны. Ходили слухи, что Китай мог закрыть небо для самолетов из КНДР, но они не подтвердились. Есть версия о техническом сбое в аэропорту Пхеньяна, и это кажется наиболее вероятным. Но никакой дополнительной информации руководство КНДР не сообщает. Нет ее и у российского посольства. Наш посол находится в аэропорту Пхеньяна", - сообщил Панюшкин.

Помимо российских журналистов, в аэропорту находятся туристы из России, а также иностранные корреспонденты. Большинство пассажиров находятся в месте, где они должны были регистрировать и сдавать багаж. В "чистую зону" успели пройти лишь несколько десятков человек, после чего проход через границу прекратился. Ожидающим вылета местные службы выдали сухой паек, в терминале работают рестораны.

В субботу в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 специально приглашенных иностранных журналистов.

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