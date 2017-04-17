Путин принял отставку главы Свердловской области Куйвашева

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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Также глава государства назначил его врио главы региона. На этой должности он будет работать до выборов нового руководителя области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально отправлен в отставку со своей должности по собственному желанию. Указ подписал президент России Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

Также глава государства назначил Куйвашева врио главы региона. На этой должности он будет работать до выборов нового руководителя области.

Евгений Куйвашев официально вступил в должность губернатора Свердловской области 29 мая 2012 года. До этого он занимал посты глав администрации Тюмени и Тобольска.