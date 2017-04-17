У отделения банка на Корсике прогремел взрыв
Взрыв прогремел в понедельник утром у отделения банка Societe Generale на острове Корсика. По данным французских СМИ, взорвался предмет, похожий на огнетушитель. О пострадавших не сообщается.
У отделения банка Societe Generale на французском острове Корсика в понедельник утром прогремел взрыв. По данным издания Corse Matin, взорвался предмет, похожий на огнетушитель.
Зданию банка нанесен серьезный ущерб. Взрывной волной также выбило окна соседнего здания.
На месте работают саперы. Сведений о пострадавших не поступало.