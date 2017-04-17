В Москве у супругов изъяли более 100 килограммов наркотиков

Более 100 килограммов наркотиков – гашиша, ЛСД, кокаина, марихуаны и амфетамина – изъяла московская полиция у ранее задержанной молодой супружеской пары. 27 марта полицейские обнаружили более 9 килограммов наркотиков в их машине.

Московские полицейские обнаружили у ранее задержанной супружеской пары около 108 килограммов различных наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе проведенных обысков в рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции по разным адресам обнаружили и изъяли пакеты с гашишем, кокаином, марихуаной, амфетамином и таблетками ЛСД, общей массой около 108 килограммов", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Ранее на 21 километре Калужского шоссе сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находилась 29-летняя женщина, в машине также находился ее 22-летний супруг. При досмотре транспорта в багажном отсеке было обнаружено более 9 килограммов героина, гашиша, кокаина, амфетамина и марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков". Подозреваемых заключили под стражу.

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