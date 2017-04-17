В Новой Москве погиб мужчина, которого приняли за магазинного вора

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В деревне Яковлевское Новофедоровского поселения Троицкого округа случайно погиб мужчина, которого приняли за магазинного вора. Он выбегал из магазина с бутылкой, после чего, его толкнул прохожий, пытавшийся остановить "кражу". Пострадавший упал и ударился головой о тротуарную плитку. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть мужчины.

Трагедией завершился обычный поход 55-летнего жителя Новой Москвы в магазин за алкогольной продукцией. Туда он зашел вместе со своей бывшей женой. В этот момент он увидел вторую бывшую супругу и попытался сбежать от нее, передает ТАСС.

Выбежав из магазина с бутылкой, он натолкнулся на 39-летнего местного жителя, который принял его за магазинного вора и толкнул, пытаясь остановить его. В итоге тот упал и ударился головой о тротуарную плитку. На место происшествия прибыли врачи и констатировали смерть пострадавшего. Это произошло в деревне Яковлевское Новофедоровского поселения Троицкого округа.

Сейчас по факту смерти проводится доследственная проверка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.