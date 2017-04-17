ФСБ перекрыла канал поставок оружия из ЕС и Украины

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Федеральная служба безопасности пресекла крупный канал контрабанды оружия из стран Евросоюза и с Украины. По делу проходят 54 человека, у которых изъято 232 единицы оружия.

В России перекрыли канал поставки оружия из стран Евросоюза и с Украины. Как говорится в сообщении на сайте ФСБ России, следственные действия проходили в отношении 54 человек в 24 субъектах.

В результате изъято 232 единицы оружия: 18 пулеметов, 43 автомата, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов и авиационная пушка времен Великой Отечественной войны. Также были закрыты три мастерские по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия.

"Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы. Мероприятия по перекрытию каналов поставки из-за рубежа средств поражения продолжаются", - уточнили в ФСБ.

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