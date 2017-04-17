Лавров: агрессия США в Сирии затруднила поиск мирных решений

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Глава МИД России Сергей Лавров считает, что удар США по сирийской авиабазе затруднил поиск путей политического урегулирования конфликта. Такое мнение российский министр высказал после встречи с сенегальским коллегой Манкером Ндиаемом. Лавров не исключил, что действия Вашингтона могли быть преднамеренными.

Ракетный удар США по сирийской авиабазе затруднил поиск мирного решения конфликта в Сирии, причем сделано это могло быть преднамеренно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Сенегала Манкером Ндиаемом.

Действия США глава МИД назвал неправомерными и агрессивными, пишет ТАСС. Удар по авиабазе лишь усугубил ситуацию. Лавров добавил, что одной из тем встречи с Ндиаемом стал терроризм.

"Безусловно, обсудили мы и такое зло, как нарастание террористической угрозы, и на африканском континенте, и в мире в целом. Мы вновь констатировали необходимость консолидации усилий всего международного сообщества в борьбе с этим всеобщим злом, как это сформулировал еще полтора года назад президент Владимир Путин, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. Конечно же, необходимо в этой сфере действовать исключительно на прочной основе международного права и Устава ООН", - сказал министр.

США в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат сирийской армии в провинции Хомс. По объекту было выпущено не менее 60 крылатых ракет.