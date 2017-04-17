Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинение
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Прокуратура предъявила обвинения бывшему президенту Республики Корея Пак Кын Хе. Она обвиняется в превышении полномочий, взяточничестве и разглашении государственной тайны. Пак Кын Хе была отстранена от власти в результате коррупционного скандала, связанного с ее ближайшей подругой Цой Сун Силь.
Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявлены обвинения в коррупции. Экс-глава государства обвиняется во взяточничестве, злоупотреблении властью и разглашении государственной тайны, передает Yonhap. Ранее она была арестована.
Таким образом, прокуратура завершила расследования разгоревшегося осенью прошлого года коррупционного скандала, в центре которого оказались Пак Кын Хе и ее подруга Цой Сун Силь.
Сун Силь подозревают в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом. Пак Кын Хе и ее подруга также подозреваются в том, что они вступили в сговор с целью вымогательства у бизнесменов добровольных взносов в два фонда на общую сумму порядка 68 миллионов долларов.
Осенью 2016 года местные СМИ сообщили, что Цой фактически контролировала работу главы государства и имела доступ к секретной информации. После публикаций в Южной Корее начались массовые акции протеста, участники которых потребовали отставки президента. Началось расследование, в ходе которого были арестованы Цой, а также двое бывших помощников Пак Кын Хе.
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