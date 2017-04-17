В центре Москвы украли Porsche Cayenne за 7 млн

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Внедорожник Porsche Cayenne Turbo стоимостью 7 миллионов рублей украл неизвестный в центре Москвы. Последний раз автомобиль был зафиксирован на Ленинградском шоссе.

Московская полиция разыскивает неизвестного, похитившего автомобиль Porsche Cayenne Turbo в центре столицы, передает агентство "Москва".

"В полицию поступило сообщение от москвички о том, что на улице Бутырский вал дом 10 неизвестный совершил кражу ее автомобиля Porsche Cayenne Turbo стоимостью 7 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Согласно данным собеседника агентства, последний раз автомобиль был зафиксирован на Ленинградском шоссе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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