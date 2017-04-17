Россия выступила против авантюр КНДР и односторонних действий США

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Россия не приемлет ядерно-ракетные авантюрные действия Пхеньяна, а также односторонние действия "международных игроков" на Корейском полуострове. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, действий, нарушающих международное право, со стороны США быть не должно.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове. По его словам, Москва не приемлет ядерно-ракетные авантюрные действия Пхеньяна, передает ТАСС.

При этом, он отметил, что Россия также выступает против "односторонних действий международных игроков". Также он отметил, что США не следует предпринимать односторонние действия в отношении КНДР.

"Если под фигурой речи, которую употребил вице-президент США, понимать угрозу применения силы в одностороннем порядке, то это очень рискованный путь. Мы не приемлем ядерно-ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение резолюций СБ ООН, но это не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу в нарушение Устава ООН. Надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, что мы видели недавно в Сирии, не будет", - подчеркнул Лавров.

Так он прокомментировал заявления вице-президента США Майкла Пенса, сказавшего, что эра "стратегического терпения" в отношении Пхеньяна закончилась.

Кроме того, Пенс предупредил Пхеньян не испытывать решительность президента США Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон может принять меры военного характера в ответ на провокации КНДР, о чем говорит ракетная атака авиабазы в Сирии и применение самой мощной неядерной бомбы против талибов.

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