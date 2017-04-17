Минобороны впервые показало уникальную военную базу в Арктике

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Минобороны России впервые показало военную базу "Арктический трилистник", которую возвели для военных на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике. На сайте ведомства заработал интерактивный проект - 3D-экскурсия по этажам комплекса.

Министерство обороны впервые представило новую военную базу "Арктический трилистник". Она расположена на острове Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа, передает "ТВ Центр".

Виртуальный тур по всем четырем этажам здания теперь доступен на сайте ведомства. Комплекс площадью 14 тысяч квадратных метров оборудован всем необходимым: есть свои спортзал, зимний сад, кинотеатр, а также медицинские кабинеты.

На этой базе в течение полутора лет автономно могут проживать до 150 военных. Арктический трилистник - это единственный на планете объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты.

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