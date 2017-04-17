Фестиваль "Пасхальный дар" стал популярной весенней традицией Москвы

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Сергей Собянин и патриарх Кирилл в понедельник посетили фестиваль "Пасхальный дар". По словам мэра Москвы, он уже стал популярной традицией.

Концерты, литературные чтения и многочисленные мастер-классы ждут гостей фестиваля "Пасхальный дар". В понедельник его посетили мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл, сообщает "ТВ Центр".

Праздничные ярмарки проходят более чем на 20 столичных площадках и во многих городских парках. Его гостей каждый день ждут лекции, на которых научат художественной росписи яиц и созданию настоящих гравюр, а также разнообразные выставки. На Тверском бульваре и в Новопушкинском сквере каждый день театральные постановки. На Арбате - квест для детей и взрослых, а на Площади Революции проходят зрелищные научные шоу.

"Огромное количество людей посещает. Здесь и торговля, причем из разных регионов страны, из разных монастырей, церквей, которые принимают активное участие. Здесь есть и историческая программа, образовательная, культурная, просветительская, спортивная программы. Так что это такие уголки в Москве появляются, где интересно и взрослым, и детям", - сказал Собянин.