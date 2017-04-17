Убийца сотрудницы "Роснефти" и ее детей получил пожизненный срок

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Мособлсуд приговорил к пожизненному заключению Дмитрия Колесникова, признав его виновным в убийстве сотрудницы "Роснефти" и трех ее детей в 2014 году. Приговор вынесен на основании вердикта присяжных заседателей, которые признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

Московский областной суд поставил точку в громком деле почти трехлетней давности. К пожизненному сроку приговорен 25-летний Дмитрий Колесников, который убил жительницу Химок и ее троих детей, передает "ТВ Центр".

Эта история произошла в сентябре 2014 года. Колесников встречался со старшей дочерью менеджера нефтеперерабатывающий компании Елены Переверзевой. По версии следствия, в какой-то момент молодые люди решили убить её семью ради наследства, для чего преступник приехал в коттедж Переверзевой и ночью задушил женщину и ее 13-летнего сына, а после поджег дом. В результате в своих кроватях сгорели трехлетние близнецы - сын и дочь хозяйки.

Колесников уверял, что в дом забрались киллеры, которые расправились с семьей и лишь ему удалось спастись. Но после он всё же сознался в содеянном, рассказав, что между ним и матерью его девушки произошел конфликт, который и стал причиной страшной трагедии.

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