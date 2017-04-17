Репетиция Парада Победы 9 мая в Алабине. Видео

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На подмосковном полигоне Алабино прошла репетиция Парада Победы. Помимо десяти тысяч военнослужащих и военной техники на Красной площади 9 мая в небо поднимутся как штурмовики Су-25, Як-130, МиГ-29, так и пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи".

Самолеты начинают движение. "Стрижи" взлетают двойками и тройками. За ними "Русские Витязи". В этом году они пересели на новые истребители Су-30.

В отличие от Су-27, на которых пилоты летали раньше, у Су-30 есть управляемый вектор тяги. Самолет стал более маневренным. Пилот стал еще лучше чувствовать машину. В небе истребители создают сложнейший строй. От крыла до крыла - чуть больше метра. Такой слаженности можно добиться только многочисленными тренировками. "Стрижи" и "Витязи" покажут на параде совместный элемент – "Кубинский бриллиант", передает "ТВ Центр".

В одном строю над Красной площадью пролетят штурмовики Су-25 и Як-130. Особое внимание подготовке экипажей вертолетов. Машины выстраиваются еще на земле, а затем синхронно взлетают. Всего в параде над Красной площадью примет участие 72 летательных аппарата.

Мягкое приземление. Самолеты следуют на стоянку. Командир "Русских Витязей" делится впечатлениями о новых Су-30.

"Этот самолет - уже огромный шаг вперед. И по оборудованию он совершенно другой. И по навигации, и по прицельному комплексу. Во всех отношениях!" – сообщил ведущий группы "Русские Витязи" Андрей Алексеев.

Истребители отправляются на технический осмотр. Проверка двигателя, всех систем. Механики уже изучили самолеты нового поколения.

"Их можно сравнить с иномаркой дорогой, очень легко обслуживать. Действительно можно довериться самолету", - сказал инженер авиационного комплекса Антон Дредюк.

Экипажам предстоит разбор полётов. Все, даже самые маленькие погрешности, будут замечены и исправлены. Впереди еще как минимум три совместных тренировочных полета. Генеральная репетиция состоится 7 мая над Красной площадью.

Виктор Прокушев, Андрей Булычев, Сергей Милеев. "ТВ Центр".

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