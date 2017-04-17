У станции "Крюково" открылась перехватывающая парковка

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На станции "Крюково" в Зеленограде заработала первая в Москве перехватывающая парковка у железнодорожных платформ.

В Зеленограде возле железнодорожной станции "Крюково" заработала перехватывающая парковка. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Парковкой можно пользоваться бесплатно при наличии билета на электричку от "Крюково" до любой станции в пределах МКАД и обратно. Билет может быть как абонементным, так и разовым. Его необходимо приложить штрих-кодом к валидатору при выезде с парковки. Иначе за пользование придётся заплатить.

Новая перехватывающая стоянка облегчит жизнь водителям из Клина. Они смогут добираться до "Крюково" на своих машинах, а ту часть маршрута до столицы, где бывают самые большие пробки, проезжать на пригородном поезде.

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