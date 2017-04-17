В Москве стартовал весенний этап акции "Миллион деревьев"

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Около 900 московских дворов озеленят в рамках акции "Миллион деревьев". Она стартует 17 апреля и продлится до 19 мая.

В Москве начались весенние работы по озеленению в рамках акции "Миллион деревьев", передает "ТВ Центр".

Во дворе жилого дома на улице Полины Осипенко посадили липы, ели, берёзы и кусты кизильника. До конца мая озеленение пройдёт в 875 московских дворах и на территориях 310 школ и больниц по заявкам районных управ. Осенью начнётся новый этап по результатам голосования москвичей на портале "Активный гражданин".

Программа "Миллион деревьев" стартовала в 2013 году. И плановую цифру, заложенную в её названии, в Москве уже превзошли. Посадили не миллион, а полтора миллиона деревьев.

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