СКР возбудил дело по факту похищения россиян в Донбассе

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В России возбуждено уголовное дело по факту похищения россиян украинскими спецслужбами, а также выявлены новые сведения о похищениях граждан России с 2014 по 2015 годы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту похищения россиян украинскими спецслужбами, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Следователями управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны ГСУ СКР в ходе расследования уголовного дела о похищении россиян украинскими спецслужбами, получены дополнительные сведения о похищении россиян в период с 2014 по 2015 гг.", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2014 году около поселка Красный Партизан ДНР спецслужбы Украины похитили 36-летнего россиянина, который приехал в качестве волонтера восстанавливать производство в ДНР. Его незаконно удерживали в городах Новоградовка, Волноваха, Мариуполь, в том числе и в грузовом контейнере.

Затем россиянина доставили в один из отделов УСБУ в Донецкой области, где его задержали по статье "Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации". Он был осужден и только через два года его освободили.

В апреле 2015 года украинские военные похитили волонтеров российского фонда помощи беженцам "Своих не бросаем", которые оказывали гуманитарную помощь русскоязычному населению. Их удерживали в подвале одного из отделов УСБУ в Донецкой области и задержали по той же статье. Затем их обменяли на украинских военных, задержанных ДНР и ЛНР.

По данному факту СКР расследует дело по трем статьям: "Организация и участие в преступном сообществе", "Похищение человека" и "Торговля людьми".