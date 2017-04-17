Гололед спровоцировал рост числа аварий в Москве и области

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Хмурое небо, мокрый снег, гололедица и десятки аварий на дорогах - вот так началась неделя в Москве. Синоптики уже красноречиво назвали ситуацию "рецидивом зимы". Можно было бы посчитать это реваншем за относительно тёплый март, но ответ явно получается асимметричным - за последние две недели осадков уже выпало больше месячной нормы, и температура тоже "ушла в минус".

Зиму мы вроде бы проводили, но только вот сдавать свои позиции она явно не собирается. Конец апреля столица встречает снегопадом и резким понижением температуры, передает "ТВ Центр". Вот и пришлось доставать из шкафов уже убранные до следующего сезона теплые куртки и шарфы. Вместо почек и листочков - снежные хлопья и бонусом промозглый ветер. За минувшие сутки в столице выпало около 18% месячной нормы осадков. Увидеть снег в апреле однозначно никто не ожидал. Утепляться пришлось в экстренном порядке. Получить февральскую погоду в середине весны для горожан стало неприятным сюрпризом.

— Погода отвратительная! Очень холодно! Как зимой!

— Несколько дней назад мои друзья говорили, что в Питере выпал снег. Я злорадствовала. Говорила: "У нас тепло и солнечно"!

— Прекрасная погода! У природы нет плохой погоды!

С этим выражением явно поспорили бы автомобилисты, для которых это утро началось на полчаса раньше - пришлось счищать со своих машин образовавшийся за ночь иней. Многие уже успели поменять зимнюю резину на летнюю. Возникшая гололедица стала причиной множества аварий в понедельник утром. Около 20 машин столкнулось на Носовихинском шоссе, недалеко от города Электроугли, пострадало два человека. Целая серия ДТП произошла на Бородинской эстакаде в столице. Кроме того, 15 автомобилей столкнулось возле столичного аэропорта "Внуково".

За зимний привет винить следует атлантический циклон. Именно он распространил в столичном регионе арктический воздух. Прогнозы неутешительны - командовать он будет еще, как минимум, неделю. Убирать на антресоли шапки и пуховики точно не придется.

"Вся текущая неделя будет холодной. В ближайшую ночь температура понизится по области до минус 3-8. Местами может быть минус 10. Во вторник температура днем недалеко отойдет от нулевой отметки. И только в пятницу ночная температура чуть повысится до минус 6-1 градусов. А днем уже можно ждать плюс 3-8 градусов. А в субботу дальнейшее повышение температуры ночью около нуля. Днем — плюс 3-8. Однако с новым атлантическим циклоном начнутся осадки", - сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Пока же Центр организации дорожного движения просит столичных водителей, которые уже успели переобуться, воздержаться от поездок на личном транспорте из-за гололедицы. А также призывает быть более внимательными и аккуратными на дорогах.

Александра Сергомасова, Станислав Ильин, Андрей Костров, Владимир Кадыков. "ТВ Центр".

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