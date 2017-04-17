Песков рассказал о планах Путина на день

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Владимир Путин в понедельник встретится с Дмитрием Медведевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент и премьер обсудят доклад главы кабмина, с которым он выступит 19 апреля в Госдуме.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев встретятся в понедельник, чтобы обсудить доклад премьера об итогах работы правительства, с которым он выступит в Госдуме 19 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, понедельник у Путина посвящен вопросам экономики.

"Президент будет общаться с председателем правительства Дмитрием Медведевым в контексте предстоящего 19 апреля выступления главы кабинета в Государственной Думе перед депутатами — с чем именно будет выступать премьер, какое видение у правительства экономической тактики и стратегии, об имеющихся достижениях, имеющихся проблемах, то есть с чем Дмитрий Анатольевич пойдет к депутатам", - разъяснил Песков.

Также у Путина вечером запланировал "достаточно важный телефонный международный разговор".