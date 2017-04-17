В Кремле призвали с уважением относиться к итогам референдума в Турции

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что к итогам референдума в Турции по переходу от парламентской к президентской форме правления нужно относиться с уважением. По его словам, речь идет о волеизъявлении турецкого народа, а плебисцит - абсолютно суверенное дело Турецкой Республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги референдума в Турции по переходу от парламентской к президентской форме правления. По его словам, нужно уважать выбор турецкого народа, передает ТАСС.

"Прошедший референдум - это абсолютно суверенное дело Турецкой Республики. Мы считаем, что все должны с уважением относиться к волеизъявлению турецкого народа", - подчеркнул представитель Кремля.

Согласно предварительным данным, перевес голосов в пользу реформы составляет 51,3% против 48,7% (около 1,3 миллиона избирателей). Окончательные итоги удастся подвести в течение 11-12 дней.

Ранее изменения по переходу к президентской системе одобрил парламент. Документ подписал президент Турции Реджеп Эрдоган. Пакет изменений наделяет его практически безграничными полномочиями. Он становится главой государственной системы. Также у него появится право назначать вице-президентов, судей, министров и высокопоставленных чиновников и создавать, а также расформировывать министерства и ведомства. Также Эрдоган получит право объявлять режим чрезвычайного положения и издавать указы, не требующие одобрения парламента.

При этом должность премьер-министра будет упразднена. Это произойдет к 2019 году.

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