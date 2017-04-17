Американские ученые опровергли пользу ежедневного душа
Ежедневное принятие душа не приносит пользу нашему здоровью, поскольку горячая вода и мыло способствуют образованию трещин в коже, в которые попадают бактерии. К такому мнению пришли американские ученые.
Ежедневный душ вреден для здоровья и приводит к заболеваниям, к такому мнению пришли ученые Колумбийского университета США, передает издание "Ридус".
Ученые утверждают, что душ необходимо принимать один или два раза в неделю. С точки зрения защиты от болезней, лучше регулярно мыть руки.
В университете Джорджа Вашингтона отметили, что частое принятие душа вымывает защитный липидный слой и кожа становится тоньше. Горячая вода и мыло способствуют образованию трещин на коже, в которые попадают бактерии.
По мнению ученых, ежедневной гигиены требуют только сильно пахнущие участки тела, пах и подмышки.
Читайте также:
Ученые: домашние животные защищают детей от ожирения и аллергии
Ученые признали лень полезной для здоровья
Ученые: ожирение у детей зависит от генов родителей
Ученые доказали, что куриные яйца снижают риск инсульта
Ученые: подавляющее большинство россиян являются родственниками