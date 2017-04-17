Американские ученые опровергли пользу ежедневного душа

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Ежедневное принятие душа не приносит пользу нашему здоровью, поскольку горячая вода и мыло способствуют образованию трещин в коже, в которые попадают бактерии. К такому мнению пришли американские ученые.

Ежедневный душ вреден для здоровья и приводит к заболеваниям, к такому мнению пришли ученые Колумбийского университета США, передает издание "Ридус".

Ученые утверждают, что душ необходимо принимать один или два раза в неделю. С точки зрения защиты от болезней, лучше регулярно мыть руки.

В университете Джорджа Вашингтона отметили, что частое принятие душа вымывает защитный липидный слой и кожа становится тоньше. Горячая вода и мыло способствуют образованию трещин на коже, в которые попадают бактерии.

По мнению ученых, ежедневной гигиены требуют только сильно пахнущие участки тела, пах и подмышки.

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