Правительство поддержит рост несырьевых доходов бюджета

Теги: путин медведев Экономика

Правительство обязано поддержать тенденцию роста доли несырьевых доходов бюджета. Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждался предстоящий доклад премьера перед Госдумой. По словам Медведева, сырьевые доходы снижаются, в то время как несырьевые наоборот растут.

Владимир Путин обсудил с Дмитрием Медведевым предстоящий доклад главы правительства в Государственной Думе, передает "ТВ Центр". Встреча президента и премьер-министра прошла в подмосковной резиденции Ново-Огарёве.

Глава кабмина выступит в парламенте с отчетом правительства уже 19 апреля. В документе, который представят депутатам, будут зафиксированы результаты работы министерств за прошедший год. В ходе встречи Владимир Путин призвал Медведева подумать о дополнительных мерах по поддержке инвестиций в экономику.

"Сегодня складываются благоприятные условия для высокотехнологичного импорта, имею в виду укрепление национальной валюты, укрепление рубля. Это фундаментальный фактор, в связи с плавающим курсом он то улучшается, то становится менее привлекательным, но в этих условиях, наверное, было бы справедливым подумать о дополнительных мерах по поддержке инвестиций в российскую экономику", - заявил Путин.

В свою очередь Дмитрий Медведев заявил, что правительство обязано поддержать рост доли несырьевых доходов бюджета.

"В этом году немножко нефть подрастает, и эта структура чуть-чуть меняется, но в целом вектор понятен: несырьевые доходы растут, сырьевые доходы снижаются, - отметил премьер.