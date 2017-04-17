Россияне потратили 24 млрд рублей на туризм в 2016 году

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Российские туристы в 2016 году потратили около 24 миллиарда рублей, находясь за рубежом. При этом эта сумма на треть меньше, чем показатель 2015 года. Эксперты отмечают, что отрицательная динамика в первую очередь связана с экономическими факторами. В частности, со снижением курса национальной валюты.

Российские туристы потратили около 24 миллиардов рублей в 2016 году, находясь в зарубежных поездках. Эта сумма на треть меньше, чем в 2015 году. Об этом сообщает "Русская планета".

Эксперты отмечают, что отрицательная динамика в первую очередь связана с экономическими факторами. В частности, со снижением курса национальной валюты.

Всего в 2016 году россияне совершили 31,7 миллиона заграничных поездок. Этот показатель на 7,9% ниже показателя предыдущего года. При этом количество поездок с целью туризма снизилось на 18,5 процента и составило 9,9 миллиона.