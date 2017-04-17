Ким Чен Ын поддержал Асада в борьбе с агрессией "враждебных сил"

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Народ Сирии надежно отстаивает "независимость и безопасность страны", а также срывает акты агрессии всех "враждебных сил", отметил лидер КНДР Ким Чен Ын. Эти слова звучат в его послании президенту САР Башару Асаду по случаю 71 годовщины независимости Арабской Республики.

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Сирии Башару Асаду приветственную телеграмму по случаю 71 годовщины независимости Арабской Республики. В ней он поздравил сирийского лидера, "дружественное правительство и народ этой страны со знаменательной датой".

По его словам, народ Сирии "надежно отстаивает независимость и безопасность страны", а также срывает акты агрессии всех "враждебных сил". Также северокорейский лидер осудил атаку США на сирийскую авиабазу, пообещав оказывать поддержку справедливому курсу правительства и народу Сирии, передает ТАСС.

Ранее Комитет юристов КНДР заявил, что США заслуживают наиболее сурового наказания в соответствии с нормами международного права за атаку на сирийскую авиабазу. В Пхеньяне назвали эти действия США "наглым актом агрессии и военным преступлением".

7 апреля вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии в провинции Хомс. По объекту было выпущено 59 крылатых ракет "Томагавк". В Вашингтоне заявили, что эта мера была ответной на якобы проведенную Дамаском химическую атаку по сирийской провинции Идлиб.

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