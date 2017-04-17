Треть россиян считают возможной войну с США

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Почти треть россиян (30%) считают возможной войну между Россией и США. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Три года назад таких было всего 16%.

Возможность военного столкновения между Россией и США допускает около трети россиян, пишет "МИР 24" со ссылкой на данные ВЦИОМ. 42% опрошенных считают отношения России и США напряженными, 28% прохладными, а 12% - враждебными. При этом 30% респондентов не исключают военного столкновения между Россией и США. 63% отвергают возможность такой ситуации.

В нормализацию отношений двух стран верят только 34% респондентов, хотя месяц назад таких было 58%. Разочаровались россияне и в Дональде Трампе. Ему не доверяет каждый третий опрошенный, а каждый пятый уже разочаровался в новом американском лидере.

Абсолютное большинство опрошенных (82%) дали негативную оценку российско-американским отношениям. Они определили их как напряженные, прохладные или враждебные. Нормальными российско-американские отношения назвали только 9% опрошенных.

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