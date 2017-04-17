В Удмуртии задержанный за хранение наркотиков покончил с собой в отделе полиции

Теги: полиция наркотики самоубийство Происшествие удмуртия

В Воткинске задержанный за незаконное хранение наркотиков покончил с собой в отделе полиции. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, мужчина находился в изолированном помещении вместе с сотрудником полиции. Когда тот вышел в туалет, задержанный покончил с собой. По данному факту проводится проверка.

В удмуртском Воткинске задержанный за хранение наркотиков покончил с собой в отделе полиции. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По словам источника в ведомстве, мужчину не определили в помещение для задержанных. Он находился в изолированном помещении вместе с сотрудником полиции. Когда тот вышел в туалет, задержанный покончил с собой. Полицейский пытался провести реанимационные действия, однако было поздно.

"Министр внутренних дел по Удмуртской Республике Александр Первухин назначил проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшедшего и будет дана оценка действиям сотрудников полиции", - сообщил представитель МВД.

Читайте также:

Перепивший житель Владивостока порезал сожительницу и обстрелял полицейских

Сотрудникам полиции решили запретить выезд из России

Мужчина расстрелял жену с дочерью и покончил с собой в Москве