В Москве избили тренера вратарей юношеской сборной по футболу

Теги: ограбление криминал футбол избиение Происшествие москва сборная тренер спорт

Тренера вратарей юношеской сборной России по футболу Сергея Бабурина избили и ограбили в Москве. Инцидент произошел на улице Перерва на юго-востоке столицы. На 60-летнего мужчину напали несколько человек. Возбуждено уголовное дело.

Тренера вратарей юношеской сборной России по футболу Сергея Бабурина избили и ограбили в Москве. На мужчину напали несколько человек. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в полиции.

Как передает АГН "Москва", инцидент произошел на улице Перерва на юго-востоке столицы. Неизвестные избили Бабурина и отобрали у него сумку с мобильным телефоном, паспортом, удостоверением Российского футбольного союза и 70 евро.

На протяжении футбольной карьеры Бабурин выступал за московские "Динамо" и "Локомотив". С 2014 года Бабурин является тренером голкиперов сборной России, составленной из игроков 1998 года рождения.

Читайте также:

В центре Москвы украли Porsche Cayenne за 7 млн

В Новой Москве погиб мужчина, которого приняли за магазинного вора

В Удмуртии задержанный за хранение наркотиков покончил с собой в отделе полиции