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В пригороде Лиссабона рядом с супермаркетом разбился туристический самолет, зарегистрированный в Швейцарии. Погибли четыре человека - пилот и трое пассажиров. Причина катастрофы и национальность не указываются.

Туристический самолет разбился вблизи супермаркета в пригороде Лиссабона. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на пресс-секретаря управления по предотвращению и расследованию авиационных происшествий.

"Есть четверо погибших: пилот и трое пассажиров", - сказал он.

Представитель управления не уточнил причины катастрофы и национальность погибших. Известно, что воздушное судно было зарегистрировано в Швейцарии. Крушение произошло в лиссабонском муниципалитете Кашкайш. Данных о пострадавших на земле нет.

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