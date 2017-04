Трамп выявил полный провал внешней политики США при Обаме

Президент США Дональд Трамп назвал провальной внешнюю политику страны за восемь лет президентства его предшественника Барака Обамы. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Первые 90 дней моего президентства выявили полный провал последних восьми лет во внешней политике! Такова правда", - отметил американский лидер.

"The first 90 days of my presidency has exposed the total failure of the last eight years of foreign policy!" So true. @foxandfriends