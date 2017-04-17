Трамп выявил полный провал внешней политики США при Обаме

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Бывший президент США Барак Обама вел провальную внешнюю политику. Об этом заявил нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, этот факт выявили первые 90 дней его президентства.

Президент США Дональд Трамп назвал провальной внешнюю политику страны за восемь лет президентства его предшественника Барака Обамы. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Первые 90 дней моего президентства выявили полный провал последних восьми лет во внешней политике! Такова правда", - отметил американский лидер.

"The first 90 days of my presidency has exposed the total failure of the last eight years of foreign policy!" So true. @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 апреля 2017 г.

Ранее Трамп неоднократно подвергал внешнюю политику Обамы критике. В частности, он обвинил предыдущего президента в том, что из-за его действий ситуация в Сирии ухудшилась. По его словам, у прошлой администрации был шанс урегулировать сирийский кризис уже давно.

Также он назвал Обаму "слабаком", так как тот позволил России стать сильнее за последние восемь лет. По словам Трампа, за это время наша страна сумела объединиться с Крымом и увеличить ракетный потенциал.

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