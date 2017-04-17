Теги: штрафы Экономика фас google

ФАС и Google заключили мировое соглашение по делу об Android. Американская корпорация выплатит три штрафа на общую сумму 439 миллионов рублей. В свою очередь, акции "Яндекса" на Московской бирже подорожали на 6,53 процента после появления информации об этом мировом соглашении.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и американская корпорация Google заключили мировое соглашение по делу о нарушении конкуренции на рынке предустановленных мобильных приложений на смартфонах Android. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Достигнуто соглашение о том, что ФАС отзывает исковое заявление о понуждении к исполнению своего предписания. В свою очередь Google отзовет иски об обжаловании определений ФАС, которые сейчас находятся в производстве московского арбитража", - сказала замначальника правого управления ФАС Лариса Вовкивская.

По ее словам, Google выплатит штраф в размере 438 миллионов рублей, а также еще два штрафа за неисполнение предписания, сумма которых составляет один миллион рублей. По закону, это должно произойти в течение двух месяцев.

В свою очередь, акции "Яндекса" на Московской бирже подорожали на 6,53 процента после появления информации о мировом соглашении между ФАС и Google. В ходе торгов их стоимость доходит до 1349 рублей за ценную бумагу.

Читайте также:

ФАС возбудила очередное дело против Google

ФАС оштрафовала Google на 1 млн рублей

ФАС готовится к расследованию в отношении Google

Суд отказал Google в апелляции по делу с ФАС

ФАС оштрафовала Google на 438 млн рублей