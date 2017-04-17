Жертвами крушение самолета в Португалии стали пять человек

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В результате крушение самолета в пригороде Лиссабона погибли пять человек. Ранее сообщалось о четырех погибших - пилоте и трех пассажирах, однако, по последним данным, погиб человек, находившийся в районе крушения в момент ЧП.

Жертвами крушения туристического самолета в пригороде Лиссабона стали пять человек. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на источники в экстренных службах.

По их данным, как и сообщалось ранее, погибли пилот самолета и трое пассажиров. Пятой жертвой катастрофы стал португалец, который находился в районе крушение в момент падения воздушного судна.

Как сообщалось ранее, в пригороде Лиссабона рядом с супермаркетом разбился туристический самолет, зарегистрированный в Швейцарии. Причины катастрофы неизвестны. ЧП произошло в 25 километрах от Лиссабона.

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