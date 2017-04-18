Голосование. Кто для России хуже как президент США?

Тема программы "Право голоса”: Россия – США: красная черта. До победы Трампа на выборах в США политики говорили о российско-американских отношениях: "хуже некуда". Сегодня уровень доверия деградировал еще больше. Так, советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что Россия ведет "подрывную деятельность" в Европе и поддерживает "преступный режим" в Сирии. По его мнению, пришло время для "жестких дискуссии" с Москвой.