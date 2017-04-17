Спасатели поймали медвежонка в Подмосковье. Видео

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Спасатели поймали медвежонка в Раменском районе Подмосковья. На улице его обнаружили местные жители. В настоящее время медвежонок находится в ожидании сотрудников приюта для животных. В интернете появилась видеозапись данного происшествия.

В Раменском районе Московской области спасатели поймали медвежонка. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на директора местной службы спасения и антикризисного реагирования Александра Горбачева.

"Жители деревни Хрипань обратились в службу спасения района, так как на улице был обнаружен медвежонок. Он был не агрессивный - игрался так, что наши сотрудники его, разумеется, не стали усыплять, просто зафиксировали веревками", - сказал Горбачев. По его словам, в настоящее время медвежонок находится в ожидании сотрудников приюта для животных.

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