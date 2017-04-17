В Москве из двух горящих квартир спасли восемь человек

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Во время пожара в двух квартирах в доме недалеко от Центрального автовокзала на востоке Москвы спасли восемь человек. Возгорание произошло на балконе одной из квартир, а затем перекинулось на девятый этаж. В настоящее время пожар ликвидирован, данных о пострадавших нет.

Из двух горящих квартир на востоке Москвы спасли восемь человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС столицы. Спасенные переданы бригадам скорой помощи.

"Пожар произошел на балконе восьмого этажа в доме 79 на Щелковском шоссе, после чего огонь перекинулся на квартиру девятого этажа. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС спасли из горящих помещений восемь человек и ликвидировали пожар", - сообщили в МЧС.

Общая площадь возгорания составила около 25 квадратных метров. По предварительным данным, пожар начался из-за брошенной с верхних этажей сигареты. Данных о состоянии пострадавших нет.

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