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В Вашингтоне за попытку проникновения в Белый дом задержали женщину. Инцидент произошел в воскресение вечером. Задержанной предъявили обвинение в незаконном проникновении. После инцидента территорию Белого дома временно закрыли.

В Вашингтоне женщину задержали за попытку проникнуть в Белый дом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Женщина пыталась перелезть через дополнительное ограждение перед основной оградой Белого дома. Задержанной уже предъявили обвинение в незаконном проникновении. Территория Белого дома была временно закрыта после инцидента.

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