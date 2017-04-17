В Подмосковье задержан один из организаторов теракта в метро Петербурга

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В Одинцовском районе Московской области задержан один из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро. Им оказался выходец из Центрально-азиатского региона Аброр Азимов. В ФСБ отметили, что задержанный осуществлял подготовку исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова.

В Одинцовском районе Московской области задержан один из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 3 апреля в метрополитене города Санкт-Петербурга в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что задержанный осуществлял подготовку исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова. В настоящее время Азимов доставлен в СК для производства различных следственных действий.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт. По данным следствия, террористом-смертником был выходец из Средней Азии Акбарджон Джалилов. По делу о теракте ранее были задержаны восемь человек. В их домах нашли детали взрывных устройств и оружие.

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