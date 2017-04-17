Россия поддержит белорусского кандидата на пост генсека ОБСЕ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с послом Белоруссии в Австрии, постпредом республики в ОБСЕ и кандидатом на пост генсека организации Еленой Купчиной. В ходе встречи, глава российского МИД выразил поддержку белорусскому кандидату.

Россия поддерживает белорусского кандидата на пост генерального секретаря ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщили в пресс-службе российского МИД, министр в понедельник провел встречу с послом Белоруссии в Австрии, постпредом республики в ОБСЕ и кандидатом на пост генсека организации Еленой Купчиной.

"Была обсуждена проблематика ОБСЕ, включая ход конкурса на замену ее Генерального секретаря. С российской стороны выражена поддержка белорусскому кандидату", - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

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