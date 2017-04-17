Россия зафиксировала 16 нарушений перемирия в Сирии за сутки
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Россия зафиксировала 16 нарушений режима перемирия в Сирии за последние сутки. Турецкая сторона сообщила о восьми нарушениях, которые не подтверждены российскими наблюдателями.
Россия зафиксировала 16 нарушений режима перемирия в Сирии за последние сутки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.
По данным Центра, нарушения зафиксированы в провинциях Дамаск, Хама, Латакия и Дераа. Турецкая сторона сообщила о восьми нарушениях перемирия.
"Турецкой частью представительства зафиксировано восемь нарушений соглашения в провинциях Идлиб, Дамаск и Дераа. В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все восемь случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", - сообщили в центре по примирению.
Сообщается также о продолжающихся переговорах о перемирии с вооруженной оппозицией в провинциях Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество присоединившихся к режиму прекращения огня населенных пунктов и группировок не изменилось.
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