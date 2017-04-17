Турецкий референдум спровоцировал беспорядки в Европе

Теги: Политика евросоюз турция эрдоган

Турция поменяет конституцию и станет президентской республикой. За такое решение высказались граждане страны на референдуме, который прошел накануне. По итогам обработки всех бюллетеней, с минимальным отрывом победу одержали сторонники реформ – они набрали чуть больше 51-го процента. Турецкая оппозиция намерена оспорить результаты и потребовать пересчета 60 процентов голосов.

Свой первый день новая Турция встретила неожиданно тихо, будто притаившись – ни обещанных погромов, ни потасовок. Люди спешат по делам. О прошедшем референдуме напоминают лишь уличные табло курсов валют – турецкая лира приветствовала взлетом победу Эрдогана, – да агитационные плакаты, с которых президент уверенно смотрит в будущее, призывая сказать "Да". Глубинка послушалась, крупнейшие города – Анкара, Стамбул, Измир, а также Курдистан – подчиниться отказались. 51 процент "за", 49 - "против". Победа на уровне статистической погрешности, отмечает "ТВ Центр".

Президент всего этого будто и не заметил. Его первый визит после референдума – в непокорный Стамбул. Немых улиц и площадей ему, конечно, не показали. Везде Эрдогана встретила толпа, одобрительно хлопая в ладоши и громко поздравляя. Президент продолжил наслаждаться триумфом. Накануне он поставил на карту всё и выиграл.

"Вместе с народом мы реализовали важнейшую реформу в нашей истории. Нам предстоит многое сделать. И мы справимся", - заявил президент Реджеп Эрдоган.

С балкона президентского дворца Эрдоган приветствовал свою Турцию, власть над которой ему теперь не придется делить ни с кем. Больше не будет премьер-министра, он возглавит правительство. Его слово теперь закон. И всё это, скорее всего, до 2029 года: конституционная реформа позволит переизбраться еще на два срока. Кажется шутки про Эрдогана-"султана", грезящего возрождением Османской империи, закончились. Теперь это очень похоже на серьезный план, который половине турецкого общества по душе.

У противников конституционной реформы – совсем другое мнение. Впрочем, для многих в Турции темные дни наступили давно. После провалившейся попытки госпереворота, организованной, как считают в Анкаре, беглым проповедником Фетхуллахом Гюленом, его сторонников ищут повсюду. 47 тысяч человек арестованы, среди них 150 журналистов. Что будет дальше, когда Эрдоган в 2019 году получит право тотально контролировать судебную систему, предположить нетрудно. Тревожит людей и кое-что куда более глобальное. С кухонной утварью – сковородками и кастрюлями в руках – накануне они выходили отстаивать старую добрую светскую Турцию. Ту, что завещал отец-основатель Мустафа Ататюрк. До сих пор его наследие здесь чтили свято. Эрдогану же ближе исламский Восток, где религия не отделена от государства. Страна раскололась. Окончательно и надолго.

"Необходимо разделение власти для того, чтобы строить мосты между несогласными. Эрдоган делает все наоборот. К чему это приведет? Думаю, последствия для Турции могут быть самыми неожиданными и даже катастрофичными", - считает политолог Эрси Каласы Оглу.

Впрочем, Эрдоган явно не из тех, кого волнует цена победы. Он, например, уже заявил, что намерен вернуть смертную казнь. Отменили ее в 2002 году, Турция тогда из кожи вон лезла, чтобы угодить Западу, надеялась стать "своей". С тех пор много воды утекло. Изменился тон и самой Анкары, и Брюсселя. Референдум же может стать точкой невозврата, когда даже разговоры о евроинтеграции станут невозможными. На это недвусмысленно намекают в ЕС.

"Турция все сильнее отдаляется от европейских ценностей" – заявили в МИД Дании.

Спорное голосование за "авторитарную президентскую систему" – оценка президента Австрии. Глава Франции напомнил Эрдогану о его обязательствах перед Европой вести "свободный и искренний диалог со всеми участниками политической жизни". В том же духе высказалась и канцлер Германии. А соратник Ангелы Меркель по правящей партии пошел еще дальше – прямо предложил прервать переговоры с Турцией о ее вступлении в Евросоюз.

"Продолжение переговоров со страной, которая выступает против базовых европейских принципов, а именно верховенства закона и демократии, само по себе является противоречием. Продолжение консультаций было бы неискренним шагом, который подорвал бы доверие к самой Европе", - заявил глава комитета Бундестага по внешним делам, представитель Христианско-демократического союза Норберт Ретген.

В целом реакция Евросоюза хоть и определенно неодобрительная, но все-таки сдержанная. Почему – понятно. Проживающие здесь турки поддержали внесение поправок в конституцию своей страны. И это даже несмотря на запрет агитации. Накануне референдума Германия, Франция и Нидерланды закрыли въезд ряду турецких политиков. Все это создало почву для раскола уже в самом Старом Свете. И тревожные сообщения начали приходить. Например, о потасовке между турками и курдами во французском Рене. Есть пострадавшие, в том числе среди сотрудников французской полиции. Бомбу замедленного действия Эрдоган, очевидно, заложил не только у себя дома. Ударной волной заденет многих. Отсчет пошел.

Ольга Оксенич, Анна Пешехонова, "ТВ Центр"