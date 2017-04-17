Медведев доложил Путину об итогах работы правительства за год

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Владимир Путин провел сегодня рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Глава кабинета министров проинформировал президента о ключевых положениях своего отчета в Госдуме по итогам работы правительства за год.

Как сообщил "ТВ Центр", по словам Медведева, российская экономика выходит на позитивный сценарий развития, что подтверждается и оценками зарубежных аналитических агентств. В частности, по итогам прошлого года рост промышленного производства составил 1,3 процента. Самые высокие показатели – в фармацевтической отрасли. Там объем выпуска продукции увеличился почти на 24 процента. И сейчас, подчеркнул Медведев, 70 процентов жизненно необходимых лекарств – российские. Президент призвал премьера подумать о дополнительных мерах по развитию высокотехнологичной экономики.

"Вы знаете, что я нахожусь в постоянном контакте и с членами Совета Федерации, и с депутатами Государственной Думы, я представляю себе круг вопросов, которые интересуют депутатов парламента. Могу вас сориентировать: кроме конкретных вопросов, связанных с социальной сферой -здравоохранение, жилищная политика и так далее – есть и вопросы фундаментального характера. Имею в виду решение главной задачи – а именно строительство современной, высокотехнологичной экономики в России. Наверное, было бы справедливым подумать о дополнительных мерах по поддержке инвестиций в российскую экономику. Здесь существуют некоторые предложения, которые, наверное, можно заранее продумать, посоветоваться с коллегами в правительстве и, может быть, в ходе дискуссии с парламентом прийти к какому-то совместному решению", - сказал президент.

"Хорошо, Владимир Владимирович, мы так и сделаем. Действительно, центральный пункт повестки дня – создание современной высокоэффективной, высокотехнологичной экономики, именно той экономики, которая генерирует основные доходы, чтобы мы были менее зависимы от нефтяных доходов", - отметил Медведев.

"И следующий шаг от этого, конечно, создание новых высокотехнологичных рабочих мест с более высокой заработной платой", - подчеркнул глава государства.