Городской фестиваль "Пасхальный дар" продлится в Москве до 23 апреля

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Праздничный фестиваль "Пасхальный дар", ставший уже московской весенней традицией, стартовал в 19 парках и на 24 площадках в центре города. Одну из них, которая находится на площади Революции, посетили мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Здесь, прямо у метро, открыли литейную мастерскую Данилова монастыря.

Трехметровая копия колокола Успенской звонницы Московского Кремля – излюбленное место для фотографий на площади Революции. А для любопытных досуг тоже интересный – литейный цех в миниатюре, в двух шагах. При температуре 1200 градусов в тигельной печи плавятся медь и олово, рассказал "ТВ Центр". Скоро мастера предъявят результат своей работы – колокол весом в 1 пуд, изготовленный по русским православным традициям.

"Конечно, у нас новые инструменты, печка, но в целом, процесс, технологии и этапы совпадают с тем, что было 300-400 лет тому назад", - рассказал руководитель Даниловского колокольного центра, иеродиакон Роман.

Увидеть процесс заливки колокола - редкая удача. Важно не только правильно залить металл в форму, но и извлечь, не повредив. Только за день на Пасхальном фестивале отлили два колокола. Скоро их передадут в московские храмы.

Колокольный звон разносится по площади Революции. Фестиваль в этом году собрал лучших изготовителей пасхальной продукции со всей страны. Производители обещают не только широкий ассортимент, но и минимальные цены.

Также в программе: музыкальные концерты, подвижные игры, мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров. Каждый желающий может своими руками отпечатать и взять на память гравюру, специально изготовленную к 100-летию обретения иконы Божьей матери "Державной". На первых экземплярах мэр и Патриарх поставили свои подписи.

Фестиваль "Пасхальный дар" уже стал хорошей московской традицией. И с каждым годом количество площадок только увеличивается.

"Огромное количество людей посещает. Здесь и торговля. Причем, торговля из многих регионов страны – из разных монастырей, церквей, которые принимают активное участие. Здесь и образовательная программа, культурная, просветительская, спортивная программа. Уголки в Москве появляются, где интересно и взрослым, и детям. "Пасхальный дар" – знаковое мероприятие для всех москвичей. Спасибо вам большое", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я хотел бы и вас сердечно поблагодарить, Сергей Семенович. И всех тех, кто трудится над созданием этих пространств. Вот такие праздники – пасхальные, рождественские и разные другие, они не формально объединяют людей. Приходят и празднуют праздник все вместе. Здесь есть и на что посмотреть, и что покушать, и что услышать. Дай Бог, чтобы все это развивалось", - сказал патриарх Кирилл.

"Пасхальным даром" Москва открыла целый сезон весенних фестивалей. Следующий будет посвящен майским праздникам. А всю светлую седмицу – до конца недели – на 24 городских площадках будут славить Пасху.

Анастасия Мартынова, Илья Ушаков, Александр Медведев и Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Москва