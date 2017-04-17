От действий США в отношении КНДР лихорадит весь Азиатско-Тихоокеанский регион

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В регионе Корейского полуострова США создали ситуацию, ведущую к ядерной войне, заявил постоянный представитель КНДР при ООН. В российском МИД выразили надежду, что Вашингтон воздержится от односторонних действий в отношении Северной Кореи и призвали избегать любых провокаций. Пока что Вашингтон и Сеул выступают с воинственными заявлениями в адрес Пхеньяна. Именно с угроз начался визит в Южную Корею вице-президента США Майкла Пенса.

Свою ракету Пхеньян попытался запустить в небо как раз к началу азиатского-тихоокеанского турне американского вице-президента, отметил "ТВ Центр". Испытания, как известно, прошли неудачно, а вот Майк Пенс по понятной причине в Сеул прилетел не в лучшем расположении духа, назвав действия КНДР очередной провокацией.

"За прошедшие 18 месяцев Северная Корея провела два незаконных ядерных испытания и беспрецедентное количество испытаний баллистических ракет, совершив неудачный пуск ракеты, даже когда я отправился сюда с официальным визитом. Эра стратегического терпения подошла к концу", - заявил Пенс.

В случае дальнейших провокаций со стороны КНДР, Корея Южная вместе со своим американским союзником примет мощные карательные меры, добавил временно исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Ан, очевидно, забывая о перспективах для своей страны.

"Не стоит испытывать решительность Дональда Трампа. За минувшие две недели он уже показал миру, на что способен" – заявил журналистам Майк Пенс.

Американский вице-президент имел в виду удар по сирийскому аэродрому Шайрат и бомбардировку Афганистана. К берегам Корейского полуострова отправлен не один Carl Vinson, а сразу три авианосца.

"Если под фигурой речи, которую употребил вице-президент США, понимать угрозу применения силы в одностороннем порядке, то это, конечно, очень рискованный путь. Мы не приемлем ядерные ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, но это отнюдь не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу в нарушение устава ООН, и я надеюсь, что односторонних действий, наподобие тех, что мы видели недавно в Сирии, не будет", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

От действий американцев и громких заявлений Белого дома лихорадит весь Азиатско-Тихоокеанский регион. В Японии, например, призвали к дипломатическому урегулированию, с одной, правда, оговоркой.

"Нет нужды говорить, что дипломатические усилия важны для поддержания мира, но иметь диалог просто ради самого факта диалога не имеет смысла. На КНДР должно быть оказано давление", - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Сделать это, по мнению многих, должен Китай. На Пекин делает ставку и Вашингтон. Поднебесная – больше не валютный манипулятор и угроза национальной экономике, как ранее заявлял Дональд Трамп, а союзник в решении северокорейского вопроса.

"Президент Трамп смог донести до председателя Китая, что Северная Корея больше не является активом. Северная Корея — это помеха, обуза для всех и угроза не только для США, не только для Южной Кореи, не только для Японии, не только для России, но, в том числе, и для Китая", - пояснила заместитель советника президента США по нацбезопасности Кэтлин Макфарленд.

"Китай будет беситься, рвать и метать, но никогда не откажет в поддержке Северной Корее, потому что цена отказа для Китая – а именно крах северокорейского режима у китайских границ, с миллионами беженцев, с непонятно кому доставшимися северокорейскими вооружениями, я уже молчу про ядерные даже. Все это счастье Китаю не нужно, поэтому Китай вынужден сейчас поддерживать Северную Корею", - считает политолог Геворг Мирзоян.

Все действия США – очередная игра мускулами, уверены эксперты. Так Дональд Трамп пытается показать, кто в Белом доме хозяин. К тому же, как заверил в интервью телеканалу Fox News официальный представитель белого дома Шон Спайсер, Трамп не намерен раскрывать, каким будет его ответ на ту или иную угрозу. А уж чего реально ждать от американского лидера, теперь не знают даже союзники.

Матвей Шестаков, Наталья Епифанова, "ТВ Центр"