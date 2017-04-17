Противники Марин Ле Пен устроили беспорядки в Париже

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В Париже в эти минуты идут столкновения противников партии "Национальный фронт" с полицией. Молодые люди выкрикивают лозунги против её лидера Марин Ле Пен и забрасывают стражей порядка дымовыми шашками и камнями. Полиция отвечает гранатами со слезоточивым газом. Марин Ле Пен, согласно последнему соцопросу, лидирует в президентской гонке вместе с Эмманюэлем Макроном.

Очередь ко входу в концертный зал "Зенит" растянулась на сотню метров, передает "ТВ Центр". Чтобы попасть внутрь приходится буквально проталкиваться среди соратников. На финишной прямой президентской гонки Эммануэль Макрон пообещал грандиозное шоу.

За неделю до первого тура выборов Эммануэль Макрон собрал самый массовый митинг своих сторонников. Задача - показать его популярность не просто цифрами соцопросов. Реальные избиратели, которые приедут на избирательные участки в воскресенье. Но проблема Макрона, считают политологи, в том, что предлагает он каждый раз что-нибудь новое. В зависимости от предпочтений публики, перед которой выступает. В итоге электорат бывшего министра экономики называют самым нестабильным, и кандидата может ждать неприятный сюрприз в день голосования.

"Следующее воскресенье станет началом большой битвы политической воли против пораженчества, оптимизма против вводящей в заблуждения ностальгии. Мы, наше поколение, вместе решили взять ответственность за наше будущее", - заявил Макрон.

Чем ближе день выборов, тем активнее борьба за каждый голос. Всеми средствами. Гарри Поттер и магистр Йода, например, призывают парижан не переходить на темную сторону силы. Главная злодейка угадывается и без указаний имени. Но для Марин Ле Пен такая агитация – это еще безобидные шутки. Противники лидера Нацфронта готовы зайти куда дальше. Накануне толпа леворадикальных активистов чуть было не сорвала ее встречу с избирателями. Впрочем, скандалы ей явно к лицу. Ле Пен – самый обсуждаемый в медиа кандидат. И не только на родине. Проанализировав публикации о французских выборах в американских соцсетях, эксперты пришли к выводу: лидеру Нацфронта посвящена половина. И большинство – положительные.

"Мои дорогие друзья! Мультикультурное общество – это мультиконфликтное общество. Все равно, что сказать "вперед" исламистам", - заявила Ле Пен.

Судя по последним опросам у главы ультраправых и Макрона – лидера того самого движения "Вперед!", на которое Ле Пен ссылалась, сейчас по 22 процента голосов. Но выдавать путевку во второй тур обоим еще рано. За неделю до первого тура к лидерам вплотную приблизился Франсуа Фийон. У кандидата от правых – 21 процентный пункт, а значит – все шансы выйти в финал. За место в нем, впрочем, вполне способен побороться и Жан Люк Меланшон – у него уже 19%, и все шансы оставить конкурентов за бортом.

"Встречайтесь с молодежью, звоните друзьям, убеждайте их! Вперед, друзья! Удачи нам", - говорит своим сторонникам Меланшон.

Предвыборную Францию сейчас штормит так, что даже единая европейская валюта сбилась с привычного курса. Волатильность евро достигла максимума со времён Brexit. И штиля аналитики не обещают ещё как минимум неделю. Ведь треть всех избирателей до сих пор не определились. Так за кого же отдать голос в это воскресенье. Финал самой скандальной предвыборной гонки в истории Пятой Республики хоть и близок, но по-прежнему неизвестен.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра"