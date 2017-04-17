СКР уточняет роль девятого фигуранта дела о теракте в метро Петербурга

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В настоящее время следователи устанавливают роль задержанного сотрудниками ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья Аброра Азимова. По предварительным данным, он является соучастником теракта в метро Санкт-Петербурга. В ближайшее время следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.

Следователи устанавливают роль задержанного сотрудниками ФСБ России в Одинцовском районе Московской области Аброра Азимова. По предварительным данным, он является соучастником теракта в петербургском метро. Об этом сообщается на сайте СК России.

"При нем было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы. Азимов доставлен к следователю и в настоящее время с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

В ближайшее время следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения. В СК отметили, что работа по установлению организаторов преступления в метро Санкт-Петербурга продолжается.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт. По данным следствия, террористом-смертником был выходец из Средней Азии Акбарджон Джалилов. По делу о теракте ранее были задержаны восемь человек. В их домах нашли детали взрывных устройств и оружие.

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